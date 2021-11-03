Підозрюваний каже, що це була не вибухівка, петарда з гайками

Поліція затримала 30-річного чоловіка за підозрою у причетності до вибуху у тернопільській квартирі. За версією правоохоронців, чоловік встановив саморобну вибухівку, вимагаючи повернути 12 тис. доларів. Слідчі вказують, що затриманий неодноразово залякував родину підприємця, зараз йому загрожує до семи років ув'язнення.

Про затримання 30-річного тернополянина прес-служба поліції повідомила у вівторок, 2 листопада. Сам чоловік заявив поліції, що саморобною вибухівкою, яка розбила вікна та поранила мешканку квартири, виявилась петарда з прикріпленими металевими деталями.

«Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники Тернопільського райуправління поліції встановили особу, причетну до вибуху. Це – житель обласного центру. У ході слідства стало відомо, що він неодноразово залякував місцеву родину. У вересні він кинув у вікно петарду, за деякий час розмалював родині двері з вимогою повернути гроші, а 26 жовтня поклав на підвіконня петарду, обмотану різними металевими деталями», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Сам підозрюваний зізнався у злочині. «Я петарду поставив на підвіконня з-над двору. Там були примотані анкерні гайки, це щоб вони розбили вікно», – розповів 30-річний підозрюваний чоловік.

Нагадаємо, вибух невідомого предмета в багатоквартирному будинку стався 26 жовтня о 07:00. Тоді поліцейські повідомляли, що невідома особа поставила на підвіконня першого поверху саморобний вибуховий пристрій, який спрацював і розбив вікно. На момент вибуху у кімнаті перебувала жінка з п’ятирічною дитиною. Уламки скла травмували руку тернополянці.

30-річний чоловік, який причетний до вибуху

У поліції ZAXID.NET уточнили, що у такий спосіб займався вимаганням боргу – 12 тис. дол., які раніше позичав власнику квартири, в якій стався вибух.

Факт злочину працівники поліції внесли в ЄРДР згідно із ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Правоохоронці ще встановлюють, чи причетні до цього злочину інші особи.