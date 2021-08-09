В результаті вибуху колишньому військовому відірвало ногу

В результаті вибуху гранати біля одного із будинків постраждав 61-річний колишній військовий та троє поліцейських. Як повідомляє прес-служба Національної поліції в понеділок, 9 серпня, чоловік сам зателефонував до поліції та повідомив, що планує підірвати РГД-5.

Інцидент трапився напередодні, 8 серпня. Місцевий мешканець звернувся до поліції та повідомив про намір підірвати гранату біля одного із будинків. На місце одразу прибули патрульні поліцейські.

Під час розмови чоловік віддав їм один боєприпас РГД-5, який тримав у руках, однак після цього дістав другу гранату та підірвав її. За даними місцевого сайту «Перший міський», чоловік, який влаштував вибух, – колишній військовий, що брав участь в АТО.

Чоловік після вибуху гранати вижив, однак втратив ногу. Його в тяжкому стані було доставлено до лікарні. Крім нього, осколкові поранення дістали ще троє поліцейських. Перехожі не постраждали.

Речниця криворізького райуправління поліції Оксана Лєсонєн у коментарі «Українській правді» уточнила, що співробітники поліції отримали не тяжкі ушкодження, тому їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Того ж дня поліцейські обшукали помешкання екс-військового та вилучили ще дві гранати. За цим фактом поліція відкрила справу одразу за двома статтями – про незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів та про посягання на життя працівника правоохоронного органу.