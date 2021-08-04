Чоловіка, який прийшов до Кабміну нібито із гранатою, затримали

До Кабінету міністрів України прийшов чоловік, який погрожував підірвати бойову гранату. Після годинних перемовин його затримали поліцейські. Про це повідомила поліція Києва в середу, 4 серпня.

Чоловік прийшов до будівлі Кабміну близько 10:00. Він витягнув із кишені предмет, схожий на гранату, та погрожував його підірвати. На місце одразу виїхали поліцейські, які вели із ним перемовини. Також до будівлі прибули спецпризначенці.

За даними LB.ua, чоловік – ветеран війни. Його звуть Володимир, він воював у складі батальйону «Айдар» та був поранений під час мінного вибуху.

На відео, яке опублікував голова ГО «Стоп корупції» Ігор Бондарчук, він погрожував підірвати гранату та казав, «що живим звідси не вийде, хоч сяде на 10 років».

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Після годинних перемовин чоловіка все ж таки затримали. На брифінгу голова Нацполіїі Ігор Клименко, якого цитує «Інтерфакс-Україна» підтвердив, що в затриманого в руках була бойова граната. Мотиви захоплення будівлі невідомі, чоловік не висував ніяких вимог.