Жінка кинула запалювальну суміш в бік дверей у відділенні, а потім почала погрожувати пістолетом

Жінка із іграшковим пістолетом пограбувала відділення «Укрсиббанку» в Києві. Нападницю затримали після того, як виявилося, що її пістолет стріляє несправжніми набоями.

Першим про інцидент повідомив «Київ оперативний» у вівторок, 20 липня. Пограбування відділення «Укрсиббанку» сталося на вулиці Автозаводській, 99, що в Оболонському районі Києва.

У поліції підтвердили інформацію про напад на банк і уточнили, що жінка зайшла до приміщення і кинула запалювальну суміш в бік дверей, через що вони зайнялися. Далі почала погрожувати зброєю і вимагати гроші.

«Працівники установи виконали її вимогу та негайно викликали поліцію», – йдеться в повідомленні поліції.

ТСН повідомляє, що пістолет, яким нападниця погродувала відвідувачам банку, був іграшковим. Поліція цього наразі не підтвердила, але й не спростувала.

«Нападниця побачила присутність копів, схопила одну із присутніх свідків, приставила до неї пістолет і почала виходити із будівлі. Коли ж почалися перемовини, жінка почала стріляти у сходи. Тоді копи побачили, що пістолет стріляє несправжніми набоями, і почали затримання», – повідомляє ТСН.

Вік затриманої поліцейські не називають. Причина таких дій жінки також невідомі. Поліція відкрила справу за статтею про розбій, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

За словами прес-офіцерки Оболонського райуправління поліції Діани Шутько, нападниці 30 років, вона місцева жителька. На місце події прибув її адвокат. Зараз вона мовчить і нічого не коментує. Їй вже надали допомогу медики.