Чоловік розбив вікно, заліз в квартиру і взяв власницю у заручники

У Києві 68-річний пенсіонер через вікно заліз у квартиру на дев’ятому поверсі і взяв в заручники власницю. Інцидент трапився у Деснянському районі в неділю ввечері, 6 червня, повідомила прес-служба поліції Києва.

Близько 23:00 зловмисник розбив вікно на дев’ятому поверсі і заліз у квартиру. Ймовірно чоловік не сподівався, що власниця є вдома. Побачивши жінку, бандит схопив ніж зі стола і почав їй погрожувати.

Але він не знав, що власниця квартири встигла зателефонувати подрузі, ще коли той пробирався у помешкання. Саме подруга викликала поліцію.

За кілька хвилин на місці вже були кілька нарядів патрульної поліції та спецпризначенці КОРДу. Правоохоронці не брали квартиру штурмом, їм вдалося вмовити зловмисника відчинити двері та відпустити заручницю.

З потерпілою працювали психологи. Поліція затримала 68-річного киянина за вчинене йому загрожує до трьох років ув’язнення.

До слова, поліція не вказує скільки саме поверхів має будинок і як саме чоловікові вдалося туди залізти.