У момент вибуху в квартирі перебували жінка та п'ятирічна дитина

На першому поверсі багатоквартирного будинку на околиці Тернополя вибухнув невідомий предмет. За версією поліції, саморобну вибухівку поставили знадвору на підвіконник однієї із квартир. У момент вибуху в квартирі перебувала жінка з п'ятирічною дитиною. Наразі правоохоронці розшукують причетних до встановлення і виготовлення вибухівки осіб.

Інцидент на вул. Курбаса у Тернополі стався близько 07:00 вівторка, 26 жовтня. Від ударної хвилі вибило скло у шибках, внаслідок чого мешканка квартири отримала порізи.

«На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного підрозділу та кінологи. За словами начальника вибухотехнічного відділу ГУНП в Тернопільській області Ігоря Васьківа, невідома особа встановила на підвіконні першого поверху ймовірно саморобний вибуховий пристрій. Останній спрацював і розбив вікно. На момент злочину у кімнаті перебувала жінка з п'ятирічною дитиною. Уламки скла травмували руку тернополянці», – йдеться у повідомленні поліції Тернопільщини.

Вибухівка спрацювала, коли сім'я саме збиралася виходити з дому. Мама з п'ятирічною дитиною перебувала в кімнаті, на підвіконні якої стояв саморобний вибуховий пристрій. Від вибуху уламки скла травмували руку жінці, постраждалу доправили в міське відділення травматології.

На місце події виїжджали кінологи

Причину вибуху та самого зловмисника встановлюють правоохоронці. На місці події працюють оперативники, які проводять подворовий обхід, опитують сусідів та очевидців події, опрацьовують відео з камер спостереження.

З власних джерел журналісту ZAXID.NET відомо, що квартира, в якій стався вибух, належить звичайній сім'ї. Чоловік постраждалої займається невеликим бізнесом. Також відомо, що кілька разів двері цієї домівки вже обмальовували чорної фарбою з погрозами.

Факт вибуху саморобного пристрою внесений в ЄРДР згідно із статтею ч. 4. ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Якщо зловмисників спіймають, то їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.