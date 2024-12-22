Акцію-перформанс «Третє Різдво в полоні» у неділю 22 грудня

У неділю, 22 грудня, рідні захисників Маріуполя провели перед пам'ятником Тарасу Шевченку у Львові акцію-перформанс «Третє Різдво в полоні», щоб нагадати про військовополонених та зниклих безвісти. Участь в акції взяли сотні львів'ян, які тримали в руках плакати з написами «Не мовчи. Полон вбиває», «Стань голосом полонених», «Україна чекає своїх героїв дома».

Організатори встановили символічний різдвяний стіл, який розділили на дві частини: одна символізує підготовку до Різдва, а інша – російський полон.

«Ця друга реальність нагадує нам тюрму, в якій перебувають тисячі наших захисників, які боролися за кожного з нас. Захисники Маріуполя стояли до останнього і виграли час для всієї України, щоб ми могли бути в колі своїх сімей. Могли бути на площі тут і говорити замість тих, хто є в російських катівнях. Символи на столі – це наші традиційні атрибути. Пшениця – життя, його зародження й продовження. Вогонь – це те, що палає в серці кожного з нас і підтримує це життя. Вогонь, який обʼєднує нас і тих, хто в полоні», – сказала під час акції координаторка спільноти родин захисників Маріуполя у Львові Ірина Новосядло.

Вона закликала львів'ян не мовчати про полонених надалі долучатися до акцій, які організовує рідні захисників «Азовсталі».

Акція-перформанс «Третє Різдво в полоні». Фото ZAXID.NET

Додамо, що з моменту виходу Маріупольського гарнізону із «Азовсталі» минуло понад два з половиною роки. Оборона Маріуполя тривала 86 днів і допомогла Силам оборони стримати окупантів на інших напрямках. Керівниця патронатної служби бригади «Азов» Олена Толкачова у вересні 2024 року повідомила, що окупанти утримують приблизно 700 азовців.

Нагадаємо, що востаннє обмін військовополоненими відбувся вночі 18 жовтня. Україна повернула 95 захисників, з яких 34 – азовці.