Бійці «Азову», які повернулися з російського полону 18 жовтня

У ніч на 19 жовтня Україна повернула з російського полону ще 95 захисників. Серед звільнених в межах обміну військовополоненими 34 «азовці». Про це повідомив командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» полковник Денис «Редіс» Прокопенко.

«Це бійці, які вели боротьбу ще за часів АТО/ООС, боронили Маріуполь в оточенні й понад два роки провели у ворожому полоні», – повідомили в бригаді.

Денис Прокопенко зазначив, що обміни, в яких присутні «азовці», потроху стають систематичними, і це є «результатом спільних зусиль та наполегливості всіх залучених у процес людей на всіх рівнях».

«Дякую Президенту України, а також представникам МВС, СБУ, ГУР і “Асоціації родин захисників Азовсталі” за ґрунтовну роботу над поверненням полонених “азовців” додому», – сказав командир.

За інформацією Прокопенка, у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців 12-ї бригади «Азов».

«Наше спільне завдання – повернути кожного», – додав «Редіс».

Нагадаємо, у ніч на суботу, 19 жовтня, Україна та Росія провели 58-й обмін військовополоненими. Додому повернулися 95 захисників Донеччини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Особливістю нового обміну є те, що додому повернулися українці, які отримали так звані «вироки» псевдосудової системи окупантів. Зокрема, 28 захисників були «засуджені» до тривалих термінів, а 20 – отримали довічне ув’язнення.