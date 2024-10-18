Українці, які повернулися додому 18 жовтня 2024 року

У п'ятницю, 18 жовтня, Україна повернула з полону 95 військових. Це захисники Донеччини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. За інформацію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, особливість нового обміну в тому, що додому повернулися українці, які отримали так звані «вироки» псевдосудової системи окупантів. Зокрема, 28 захисників були «засуджені» до тривалих термінів, а 20 – отримали довічне ув’язнення.

Обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. «Серед звільнених з полону сьогодні нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів», – повідомляє Координаційний штаб.

Українці, які повернулися додому 18 жовтня. Фото ОП

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що військові потребують фізичної та психологічної реабілітації.

«Більшість українців повертаються з пораненнями та захворюваннями. Щоб зафіксувати стан захисників, на місці обміну перебувають працівники Офісу омбудсмана. Вони також інформують оборонців про їхні права надалі, зокрема на реабілітацію, соціальну та медичну допомогу», – написав Лубінець.

Він додав, що це 58-й обмін військовополоненими. За інформацією омбудсмана, з початку повномасштабного вторгнення додому з полону повернулося 3767 українців.

Зазначимо, що у межах обміну додому повернувся 47-річний правозахисник та журналіст Максим Буткевич. Він як доброволець долучився до ЗСУ у березні 2022 року, а в червні 2022 року потрапив у російський полон. У березні 2023 року окупаційний суд виніс вирок Буткевичу – 13 років позбавлення волі. Військовий розповів hromadske, що про обмін дізнався випадково.

«Ще не до кінця зрозумів, що це сталося. Це дуже несподівано, але дуже очікувано. Я приїхав з колонії, де перебувають понад 40 засуджених за сфабрикованими справами військовополонених. Дуже важливо, щоб вони дізналися, що ми приїхали. Бо ми такі перші засуджені військовополонені з Луганської колонії. Думаю, що їм буде легше, якщо вони знатимуть, що обмін відбувається. Я майже щасливий», – сказав Буткевич.

Максим Буткевич. Скриншот з відео

Також відомо, що з полону звільнили азовця Андрія Богдана, повідомляє Суспільне. Військовий родом з Ковеля, що на Волині. З лютого 2022 року він захищав Маріуполь та був оборонцем «Азовсталі». Востаннє військовий виходив на зв'язок 15 травня 2022 року з Маріуполя, а у серпня 2023 року стало відомо, що окупаційний «суд» в Донецьку засудив Андрія Богдана до 25 років колонії. Батько захисника, який був військовим 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», помер 27 жовтня 2023 року у лікарні внаслідок тяжких травм після поранення на фронті.

Додому повернулися 95 захисників. Фото Координаційного штабу

Нагадаємо, що 18 жовтня Україна повернула тіла 501 полеглого захисника. Це захисники, які обороняли країну на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Вугледарському, Запорізькому та Луганському напрямках