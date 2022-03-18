За підробку довідок для ухилянтів мукачівцю загрожує до семи років ув'язення

Поліція затримала 37-річного мукачівця, який підробляв довідки з військкомату про непридатність до служби. Чоловіка виявили після того, як один із його клієнтів – 35-річний мешканець Києва – намагався потрапити до Словаччини і на кордоні пред'явив фальшиву довідку. Зараз продавець підроблених документів перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує 7 років ув'язнення. Киянина, який купив довідку, аби уникнути мобілізації, доставлять до військкомату.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, підроблені документи у 35-річного мешканця Києва виявили прикордонники: на пункті пропуску у Малому Березному чоловік пред’явив їм фальшиву довідку з військкомату про нібито непридатність для проходження служби.

Затриманий киянин розповів поліцейським, що приїхав у Мукачево ще ввечері середи, 16 березня. На автовокзалі його зустрів місцевий житель, який за попередньою домовленістю підготував для киянина підроблений документ. «Після цього на автомобілі «Nissan» фігурант супроводив жителя столиці до КПП «Малий Березний – Убля», де залишив чоловіка та поїхав у невідомому напрямку», – зазначили у поліції.

Пізніше поліцейські затримали чоловіка, який виготовляв підроблені довідки з військкомату. Ним виявився 37-річний мешканець Мукачева. У затриманого вилучили 4 тис. євро, майже 7 тис. доларів та понад 27 тис. грн. Правоохоронці припускають, що кошти могли бути отримані за підроблені довідки про непридатність до служби у війську.

Наразі 37-річний мукачівець перебуває у СІЗО, йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (сприяння у незаконній переправі осіб через державний кордон України). За скоєне йому загрожує до 7 років тюрми. Щодо 35-річного киянина, який скористався підробленою довідкою, зараз вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа). Після проведення з всіх необхідних процедур, чоловіка доставлять до військкомату.