Нападник зустрів поліцію зустрів з рушницею в руках, яку намагався на ходу зарядити

29-річний мешканець Городка, який пограбував 17-річну дівчину, намагався залякати поліцію рушницею. На вимогу правоохоронців кинути зброю чоловік не реагував, поліцейські зробити два попереджувальні постріли вгору та затримали грабіжника. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, напад на 17-річну дівчину стався у місті Городок ще у понеділок ввечері, 4 квітня. «Близько 20:00 на вулиці Садовій 29-річний місцевий мешканець зустрів знайому 17-річну дівчину із сусіднього села. Між ними зав’язалась неприязна розмова, в ході якої чоловік декілька разів ударив потерпілу, забрав її смартфон і втік з місця події», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці встановили місце перебування 29-річного чоловіка, він зустрів поліцію зустрів з рушницею в руках, яку намагався на ходу зарядити. На вимогу поліцейського кинути зброю зловмисник не реагував, довелось зробити два попереджувальні постріли вгору. Грабіжника затримали.

За даними правоохоронців, нападник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Востаннє — за нанесення тілесних ушкоджень кілька місяців тому. 29-річному мешканцю Городка вже у вже оголосили про підозру за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж). За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.