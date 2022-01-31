35-річного грабіжника вдалося затримати завдяки відео з камер спостереження

У неділю вночі, 30 cічня, львівські поліцейські затримали 35-річного чоловіка за пограбування ломбарду на вул. Городоцькій. Напередодні вдень чоловік на очах у продавців розбив вітрину у ломбарді та викрав ґаджет.

У поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько 17:00 у суботу, 29 cічня. У ломбард на вул. Городоцькій зайшов чоловік, розбив каменем вітрину та викрав смартфон, після чого втік.

Грабіжника вдалося встановити за допомогою камер відеоспостереження. Ним виявився 35-річний мешканець Львова. Підозрюваного затримали уночі на 30 січня. У нього вилучили речові докази. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Чоловікові повідомили про підозру за грабіж, поєднаний з проникненням (ч.3 ст.186 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.