Підозрювану у вбивстві 45-річну жінку затримали

У неділю, 30 cічня, у селищі Івано-Франкове на Львівщині 45-річна жінка вбила свого 39-річного співмешканця, завдавши йому кілька ударів ножем у спину. Жінку затримали, їй загрожує до 15 років тюрми.

У поліції Львівщини розповіли, що трагічний інцидент стався близько 18:00 у приватному будинку. 39-річний чоловік разом зі своєю 45-річною співмешканкою розпивали алкоголь і посварилися. Під час конфлікту жінка завдала чоловікові кілька ударів ножем у спину. Поранення виявилися смертельними.

Правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві, невдовзі суд обере їй запобіжний захід.

Їй готують підозру за умисне вбивство (ч.1 ст.115 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.