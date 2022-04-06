За скоєне 25-річному мешканцю Хуста загрожує до 5 років ув'язнення

Мешканець Хуста перекрив дорогу та не дозволив 25-річному водієві вкрасти сусідський Volkswagen Caddy. Чоловік заблокував крадію рух та почав кликати власника автомобіля. За даними правоохоронців, 25-річний закарпатець, який намагався викрасти авто, був п’яним. Зараз чоловік перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до п'яти років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, правоохоронцям надійшов виклик про спробу викрадення автомобіля Volkswagen Caddy у Хусті близько 02:00 середи, 6 квітня. Поліцейські встановили, що спробу викрасти автівку мешканця Хуста помітив його сусід. Чоловік першим заблокував рух крадію та почав кликати власника автівки.

«Працівники поліції затримали фігуранта на місці події. Зловмисником виявився 25-річний місцевий житель. На момент вчинення злочину він перебував у стані алкогольного сп’яніння – в крові виявили 1,6 проміле алкоголю», – йдеться у повідомленні поліції.

За інформацією правоохоронців, 25-річний мешканець Хуста уже мав проблеми із законом: наразі на розгляді у суді перебувають матеріали справи щодо смертельної ДТП, обвинуваченим у якій є затриманий.

Зараз 25-річний закарпатець перебуває у СІЗО, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 289 ККУ (замах на незаконне заволодіння транспортним засобом ). Затриманому загрожує до п’яти років ув’язнення.