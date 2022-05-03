У Тернополі перехожі затримали 35-річного чоловіка, який вкрав з магазину спортивний костюм. Чоловік взяв у примірочну два костюми, один з яких вдягнув на себе. Втім, продавчиня помітила зникнення товару і викликала поліцію. За грабіж, вчинений в умовах воєнного часу, зловмиснику загрожує до десяти років ув'язнення.

Про інцидент, що стався в одному з магазинів на масиві «Східний», стало відомо у вівторок, 3 травня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини.

«Зловмисник зайшов до крамниці і взяв у примірочну два спортивні костюми. Один із них одягнув на себе та непомітно вийшов з торгового закладу, не розрахувавшись. Продавчиня виявивши зникнення товару, намагалася наздогнати недобросовісного покупця. Зупинити зловмисника їй допомогли перехожі: вони утримували лиходія до приїзду правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

Особу крадія встановили, ним виявився 35-річний мешканець Тернополя. Крадений спортивний костюм в нього вилучили. Відомо, що чоловік вже був судимий, щоправда, не уточнюють, за які злочини.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 186 ККУ (замах на грабіж, вчинений в умовах воєнного часу). За скоєне йому загрожує від семи до десяти років у тюрмі. Незабаром йому повинні вручити підозру та обрати запобіжний захід.