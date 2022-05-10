Сарненський райсуд призначив сім років тюрми 38-річному чоловікові, який в листопаді 2020 року разом зі спільником пограбував літнє подружжя. Зловмисники зв'язали господарів будинку і викрали у них 29 тис. грн та 2,2 тис. доларів. Затримати грабіжника вдалось наступного ж дня. Слідство встановило, що йому допомагав 51-річний чоловік, його також затримали.

Про вирок Сарненського райсуду стало відомо у вівторок, 10 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. У суді прокурор довів, що у листопаді 2020 року обвинувачений разом зі спільником проник у будинок, де проживало подружжя літніх людей.

71-річну жінку зловмисники затягнули у підсобне приміщення, де зв’язали їй руки та ноги поліпропіленовими стяжками, а рот закрили ганчіркою. Аналогічно вчинили з 71-річним господарем. Зловмисники викрали у них 2, 2 тис. доларів та майже 29 тис. грн.

У суді 38-річний мешканець Сарн свою вину визнав лише частково та запевняв, що він начебто не наносив тілесні ушкодження постраждалим. Втім, суд визнав його винним і призначив йому 7 років тюрми з конфіскацією майна.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Сарненської окружної прокуратури жителя м. Сарни засуджено за вчинення розбою, тобто нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчиненого групою осіб, поєднаного із проникненням у житло», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що також поліція затримала 51-річного спільника зловмисника. Наразі він перебуває у СІЗО, незабаром суд розглядатиме його справу. Йому загрожує від семи до 12 років тюрми.