Будинок потерпілих, в якому зловмисники шукали гроші та інші цінності

На Рівненщині судили 52-річного чоловіка за пограбування літнього подружжя у Сарнах. Разом з двома спільниками чоловік зв’язав пенсіонерів та забрав у них гроші. За скоєне він отримав сім років тюрми, а також у нього конфіскують все майно.

Злочин чоловіки вчинили у листопаді 2020 року в Сарнах. Обвинувачений разом з 39-річним чоловіком та ще одним спільником, якого слідство так і не знайшло, вдягнувши маски, проник у будинок, де проживало подружжя літніх людей. 71-річну жінку зловмисники затягнули у підсобне приміщення, де зв’язали їй руки та ноги поліпропіленовими стяжками, а рот закрили ганчіркою. Аналогічно вчинили з 71-річним господарем.

Нападники обшукали будинок і забрали у потерпілих 2,2 тис. доларів та майже 29 тис. грн. Окрім цього, забрали з собою декілька пар шкарпеток, домашнє вино та пляшку шампанського.

Літній жінці вдалося звільнитися, тоді ж вона допомогла й чоловікові. Після цього вже звернулись до сусіда, щоб викликав поліцію. Нападників оперативно затримали: спершу поліція знайшла 39-річного чоловіка, а тоді й іншого 52-річного розбійника, в якого на той момент були всі вкрадені гроші.

На судовому засіданні, яке відбулося 28 листопада, обвинувачений лише частково визнав провину: визнав, що дійсно пограбував подружжя, однак, заперечив, що бив когось із них. Він розповів, що напасти на подружжя підприємців запропонував його спільник.

Суддя Лілія Грипіч, дослідивши матеріали справи, визнала чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 187 ККУ (розбій) та призначила йому сім років тюрми і постановила конфіскувати все майно. За експертизи чоловік повинен сплатити 26 тис. грн.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію. Додамо, що у травні минулого року вирок у цій справі отримав 39-річний спільник засудженого: йому також присудили сім років тюрми.