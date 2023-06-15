Суд призначив 12 років ув'язнення 26-річному чоловікові, який вбив літню жінку, в якої орендував кімнату. Після вбивства зловмисник забрав цінні речі та втік. У суді чоловік декілька разів змінював свою позицію, однак у підсумку провину так і не визнав.

Зазначимо, що вбивство чоловік скоїв у червні 2018 року в селі Жадківка Корецької громади. Чоловік, якому на той час був 21 рік, орендував кімнату в будинку 70-річної жінки. Квартирант на той час вже був судимий за дезертирство.

Він вирішив обікрасти власницю помешкання. «Спочатку він вкрав у неї 300 доларів, а коли та помітила – зв’язав стареньку, побив її, вдарив ножем у спину, а тіло затягнув у підсобне приміщення, яке закрив на замок. Після цього обвинувачений забрав телефон, коштовності та пенсійну карту загиблої і втік», – повідомляє деталі справи прес-служба прокуратури Рівненщини.

Тіло вбитої жінки знайшли за декілька днів: до поліції звернулись сусіди із повідомленнями, що деякий час не бачили пенсіонерку. За півтора місяці поліція затримала зловмисника на Київщині.

У суді чоловік кілька разів змінював свою позицію, проте, зрештою, своєї вини не визнав і заперечив свою причетність до вчинення злочинів. Однак Здолбунівський райсуд на основі доказів визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 185 КУ (крадіжка), ч.4 ст. 187 ККУ (розбій) та ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Йому присудили 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.