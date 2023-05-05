Тіло загиблої жінки перебувало у її помешканні в селі Рачин

На Рівненщині 74-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві дружини. Його відправили під варту в СІЗО, а слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, яка передбачає до 15 років тюрми.

49-річний мешканець села Рачин ️звернувся до поліції вчора, 4 травня, близько 14:00. Він повідомив, що за місцем проживання виявив без ознак життя 73-річну тещу. ️В одній із кімнат будинку на підлозі у напівсидячому положенні поліцейські виявили тіло пенсіонерки з травмами голови, а поруч – сліди крові.

«️Поліцейські попередньо встановили, що тілесні ушкодження тупим предметом дружині наніс її 74-річний чоловік. Отримані 73-річною пенсіонеркою травми виявилися несумісні з життям», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

74-річного жителя села Рачин затримали та відправили під варту до СІЗО. Наразі чоловік не може пояснити мотиви свого вчинку. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). У разі доведення вини йому загрожує від семи до 15 років тюрми.