Обвинувачений Микола Люшин на одному з судових засідань

Вбивця відомого рівненського лікаря Микола Люшин отримав 15 років ув'язнення. Чоловік подавав касаційну скаргу, аби оскаржити цей вирок, однак у середу, 18 квітня, стало відомо, що Верховний Суд її не задовольнив. Відтак вирок набрав законної сили. Окрім ув'язнення, згідно з рішенням суду чоловік повинен виплатити родичам загиблого 1,6 млн грн.

Зазначимо, що злочин Микола Люшин скоїв увечері 23 липня 2016 року. Озброївшись кухонною сокирою-молотком, він проник до приватного офісу 65-річного Андрія Лимича, лікаря нетрадиційної медицини, який лікував пацієнтів від різних залежностей. Лікування у нього проходив і сам нападник.

Чоловік завдав лікарю численних ударів обухом сокири, а також чотири удари ножицями в шию. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці. Після цього обвинувачений викрав з офісу майже 50 тис. грн.

Про Миколу Люшина відомо, що він громадянин Росії, втім, в 2014 році отримав посвідку на проживання в Україні. Він мешкав в селі Озерці Березнівського району з матір'ю та братом. До Андрія Лимича він звернувся через проблеми з вживанням алкоголю.

У березні минулого року суд першої інстанції призначив чоловікові 15 років тюрми, а також зобов'язав виплатити родичам загиблого 1,6 млн грн компенсації. На це рішення чоловік подав апеляцію, але суд її відхилив. Згодом Микола Люшин подав касаційну скаргу, повідомляє прес-служба Рівненського апеляційного суду.

«Захисник наголосив на неправильній правовій кваліфікації дій обвинуваченого як судом першої інтонації, так і апеляційного суду. І наполягав на тому, що умисел на викрадення коштів у його довірителя виник після вбивства Андрія Лимича, а відтак корисливий мотив як кваліфікуюча ознака в матеріалах відсутня, тому дії Миколи Люшина підлягають кваліфікації лише за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)», – йшлося у касаційній скарзі.

Як стало відомо у середу, 19 квітня, Верховний Суд відхилив цю скаргу та залишив ухвалу апеляційного суду без змін. Тож чоловікові остаточно призначили 15 років тюрми.

Водночас у апеляційному суді додають, що місцевий суд перерахував Миколі Люшину, який вчинив злочини до 20 червня 2017 року, строк утримання в СІЗО, а тому ув’язнений вже через два роки вийде з в’язниці.