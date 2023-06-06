Тіла 66-річної жінки та її 34-річного сина поліцейські знайшли у колодязі

Луцький суд призначив 13 років тюрми волинянину, який зарубав сокирою двох знайомих і викинув їхні тіла у колодязь. Окрім того, чоловікові призначили примусове психіатричне лікування, оскільки у нього виявили розлади психіки.

Зазначимо, що точної дати вбивства не встановлено, але відомо, що це сталось у період з 14 по 18 грудня минулого року в селі Олександрія неподалік Луцька. До поліції звернулись місцеві мешканці, які занепокоїлись через зникнення сусідки. Поліцейські приїхали на виклик, обстежили територію і виявили тіло 66-річної жінки та її 34-річного сина у колодязі.

55-річного вбивцю затримали орієнтовно за добу – він переховувався у закинутій хаті. Тоді ж його відправили в СІЗО.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинувачений визнав свою вину. Пояснив, що добре знав матір та сина. Вбити їх вирішив після того, як вони не дали йому горілки. Спершу чоловік сокирою зарубав сина, а тоді й його матір, і викинув тіла у колодязь. Опісля він викрав з їхнього будинку інструменти і пропонував придбати їх сусіду.

У чоловіка виявили проблеми з психікою, але суд визнав його обмежено осудним. Суддя Анатолій Марчук визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 115 ККУ (вбивство) та ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка в умовах воєнного стану). Сумарно йому призначили 13 років тюрми. Крім того, чоловікові примусово надаватимуть амбулаторну психіатричну допомогу. За проведені експертизи підсудний повинен сплатити понад 64 тис. грн.

Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.