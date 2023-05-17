Ніж, яким чоловік наніс смертельне поранення братові

У Львові на залізничному вокзалі поліція затримала 36-річного чоловіка, який зарізав брата. Злочин він скоїв у селі неподалік Нововолинська, під час сварки. Після скоєного намагався втекти, але його за декілька годин затримали.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, вбивство чоловік скоїв у вівторок, 16 травня, в одному з сіл поблизу Нововолинська. Під час п'яної суперечки 36-річний житель Рівненської області вдарив ножем свого 34-річного брата, місцевого жителя. Від отриманих травм постраждалий помер. Зловмисник з місця втік.

«️Оперативники, спеціалісти відділу кримінального аналізу та слідчі відразу розпочали збір необхідних доказів, переглянули десятки гігабайт відеоінформації, відпрацювали масив інших даних та встановили маршрут зловмисника. ️За декілька годин оперативники разом із місцевими колегами затримали його на залізничному вокзалі у Львові», – йдеться у повідомленні.

Наразі чоловік перебуває в СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), яка передбачає від семи до 15 років тюрми. Додамо, що у минулому рівнянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу.

Після оголошення затриманому підозри слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.