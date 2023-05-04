Поліція затримала чоловіка за день після скоєння злочину

Райсуд на Волині призначив 14 років тюрми 34-річному чоловікові, який вбив і пограбував свого знайомого. Для обвинуваченого це буде вже дев'ята судимість.

Вбивство чоловік скоїв 4 грудня 2020 року у Нововолинську. Тоді він прийшов до свого 59-річного знайомого, який був обмежений у пересуванні через інвалідність, напав на нього, жорстоко побив і пограбував. Зокрема, зловмисник відібрав у нього мобільний телефон, гаманець, банківські картки, пенсійне посвідчення та паспорт.

Згодом нападник, який знав про те, що потерпілому надійшла страхова виплата, хотів зняти ці кошти із банківської картки, але не зміг.

«Побитий же ним чоловік за якийсь час помер у своїй квартирі від отриманих травм. Убивцю затримали наступного дня, і відтоді він перебуває під вартою», – повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Про вирок Горохівського райсуду у цій справі стало відомо в четвер, 4 травня. Суд визнав чоловіка у порушенні декількох злочинах, зокрема, у вбивстві з корисливих мотивів, розбої, заволодінні офіційними документами та замаху на крадіжку. Сумарно йому призначили 14 років та два місяці тюрми.