Вбивство сталось у реабілітаційному центрі «Ренесанс» у Луцьку

Суд призначив десять років тюрми 31-річному пацієнту реабілітаційного центру «Ренесанс» за вбивство чоловіка. Зловмисник напав на іншого пацієнта цього ж центру і задушив його.

Як встановило слідство, вбивство чоловік скоїв вдень 28 вересня минулого року. 31-річний чоловік, який перебував на лікуванні у реабілітаційному центрі у Луцьку, через неприязні відносини задушив іншого пацієнта цього ж закладу, якому було 73 роки. Додамо, що у цьому закладі лікуються нарко- та алкозалежні.

Чоловіка одразу ж затримали і відправили під варту в СІЗО. Виявилось, що зловмисник вже мав судимість за статтею про дезертирство. У грудні 2021 року Яворівський суд визнав його винним у порушенні ст. 408 ККУ, але від відбування покарання звільнив, обмежившись двома роками іспитового терміну.

Про вирок Луцького міськрайонного суду у справі про вбивство стало відомо у п'ятницю, 26 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині.

«Суд визнав 31-річного жителя села Кобче Луцького району винуватим в умисному вбивстві 73-річного чоловіка. Наступних 10 років відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.