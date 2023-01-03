Тіла жінки та її дорослого сина знайшли у колодязі біля будинку. На тіла були тілесні ушкодження

У селі Олександрія неподалік Луцька виявили вбитими 66-річну жінку та її 34-річного сина. Тіла вбитих знайшли в місцевому колодязі. На місце одразу скерували кінологів, до пошуків вбивці залучили також операторів дронів. Підозрюваного у вбивстві вдалося знайти у одній з покинутих хат – ним виявився 55-річний знайомий жертв. Мотиви його вчинку наразі залишаються невідомими.

Про зникнення мешканки села Олександрія Луцького району поліцію повідомили односельці жінки. Вони зазначили, що не бачили жінку понад тиждень. Відтак до її будинку виїхала слідчо-оперативна група. Обстежуючи подвір’я зниклої, правоохоронці виявили її мертвою у криниці, окрім того, мертвим виявили і сина жінки. Обоє вони були з тілесними ушкодженнями.

Поліцейські зібрали усі докази, слідову інформацію та опитали сусідів вбитих. Оперативно встановили підозрюваного у скоєнні вбивства, ним виявився 55-річний мешканець цього ж села.

55-річний підозрюваний у вбивстві переховувався у покинутій хаті в селі Олександрія

«На пошуки зловмисника скерували усі служби поліції, працювали кінологи, спеціалісти з безпілотними літальними апаратами. Правоохоронці здійснили також обхід села, зокрема, обстежували й будинки-пустки. В одному із них і виявили зловмисника за понад добу від початку пошуків», – повідомляє прес-служба поліції Волині.

Чоловіка затримали та відправили у СІЗО – там він перебуватиме під вартою впродовж 60 діб. Йому інкримінують порушення ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство вдвох осіб). За скоєне чоловікові загрожує від десяти до 15 років тюрми, або ж навіть довічне ув'язнення.