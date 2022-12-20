Від важких травм голови постраждалий 54-річний чоловік помер біля будинку, де тимчасово проживав

Кременецький райсуд призначив вісім років тюрми 34-річному мешканцю Почаєва, який до смерті побив знайомого. Конфлікт між чоловіками стався через татуювання у вигляді зброї, яке було на тілі потерпілого. Нападник декілька разів вдарив опонента по голові, внаслідок чого потерпілий помер. Суд визнав зловмисника винним за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Зазначимо, що вбивство чоловік скоїв 8 вересня цього року. Після вживання алкоголю між обвинуваченим та потерпілим мешканцем Лановецької громади виникла суперечка через тату на тілі потерпілого із зображенням зброї. Обвинувачений, ображаючи та провокуючи на бійку знайомого, кілька разів сам вдарив його у різні частини тіла. Завдані травми виявились смертельними.

Після інциденту нападник пішов додому, однак за деякий час повернувся. Побачивши, що постраждалий помер, він викликав поліцію, але заявив, що начебто випадково побачив тіло чоловіка біля будинку. Зловмисника одразу ж затримала поліція.

Про вирок у цій справі стало відомо у вівторок, 20 грудня, після повідомленні прес-служби прокуратури Тернопільщини. «За публічного обвинувачення прокурора Кременецької окружної прокуратури Кременецьким районним судом визнано винним жителя Почаєва у завданні ним тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого», – йдеться у повідомленні.

Відтак суд призначив йому вісім років ув'язнення. Зазначимо, що наразі вирок не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.