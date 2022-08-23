Михайло Феськів вже був судимий за вбивство і відбув 15-річний термін

Тернопільський суд призначив довічне ув'язнення 45-річному Михайлу Феськіву, який вбив трьох знайомих. Перші два вбивства він скоїв разом зі співучасником, а за декілька днів він вбив і його. Поліція розшукувала чоловіка декілька місяців, затримали його у вересні 2018 року.

Про вирок стало відомо у вівторок, 23 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. Відомо, що Михайло Феськів у листопаді 2017 року вийшов з тюрми, де він відбував п’ятнадцятирічний термін за вбивство чоловіка на Гусятинщині.

Кілька місяців колишній в’язень перебував на заробітках, а коли повернувся, почав вести бродячий спосіб життя та зловживати спиртними напоями. На початку червня 2018 року обвинувачений разом із товаришем, розпиваючи спиртні напої, вбили двох спільників по застіллю. За декілька днів труп, загорнений у покривало, знайшли в закинутій будівлі на вулиці Черняховського. Згодом неподалік цього місця відкопали інше тіло.

Через декілька днів рецидивіст позбавив життя й співучасника злочину. Тіло вбитого Андрія Рудковського знайшли неподалік села Біла.

«Після скоєння вбивств чоловік упродовж кількох місяців переховувався у закинутих приміщеннях та лісах Тернопільщини, а коли з’явився у Тернополі, його затримали працівники патрульної поліції», – йдеться у повідомленні.

Помітивши патрульних, Михайло Феськів почав помітно нервувати, постійно оглядався та намагався змінити напрямок руху. Це й привернуло увагу поліцейських

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 115 ККУ (вбивство двох або більше людей) та призначив йому довічне ув'язнення. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.