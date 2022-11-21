Тіло вбитої матері чоловік облив бензином і підпалив, а тоді сховав у погребі

На Тернопільщині 56-річний мешканець Скалатської громади вбив матір і після цього скоїв самогубство. Перед тим, як повіситись на горищі, чоловік зателефонував до поліції і зізнався, що до смерті побив літню жінку палкою по голові. Щодо інциденту слідчі відкрили одразу два кримінальні провадження.

Про інцидент прес-служба поліції Тернопільщини повідомила у понеділок, 21 листопада. Зазначається, що 81-річна матір проживала разом з 56-річним сином удвох в одному будинку. Чоловік останнім часом зловживав алкоголем.

«Того дня конфлікт між ними виник через те, що матір відмовилася дати синові гроші на спиртне. Під час сварки чоловік схопив палку і декілька разів вдарив жінку по голові. Після цього облив бензином та підпалив. Тіло матері перетягнув у погріб», – йдеться у повідомленні.

Чоловік до смерті побив літню матір палкою по голові

Після скоєного чоловік зателефонував до поліції і повідомив, що вбив жінку. Тоді він пішов на горище і повісився. На момент приїзду правоохоронців зловмисник вже був мертвий.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), одне з них із приміткою «самогубство».