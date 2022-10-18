На Тернопільщині п'яний 41-річний киянин обстріляв з рушниці припаркований автомобіль Audi Q5, бо йому не сподобалось, як припаркувався водій. Чоловік двічі вистрелив по передніх колесах автомобіля, а тоді поїхав. Згодом зловмисника розшукала поліція. Рушницю в нього вилучили, а щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

До поліції Бережан з заявою звернувся уродженець Львівської області, повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини. За його словами, інцидент стався близько 21:30 у неділю, 16 жовтня. Чоловік, який їхав за кермом Audi Q5, припаркувався в одному з сіл району. З автомобіля не виходив ні він, ні його пасажири.

В цей час до його авто під'їхав Toyota Land Cruiser. З нього вийшло двоє чоловіків, які почали кричати, що авто потерпілого їм заважає. Після цього один із них повернувся до позашляховика, витягнув з нього мисливську рушницю і двічі вистрелив по передніх колесах Audi Q5. Одразу ж невідомі поїхали.

«Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили місцеперебування стрілка. Це киянин, 1981 року народження. У скоєному він зізнався. Каже, що у момент розбірок перебував у стані алкогольного сп'яніння. Дозвіл на рушницю має, але зброю поліцейські вилучили і звернулися до суду щодо її арешту», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Чоловікові загрожує від трьох до семи років ув'язнення.