Інцидент стався ввечері на вулиці Вербовій у Рівному

У Рівному перехожий підстрелив 14-річного хлопця з пневматичної зброї. Відомо, що компанія підлітків перебувала неподалік багатоповерхівки та шумно спілкувалась. В якийсь момент у сторону неповнолітніх вистрелив перехожий. Одна з куль влучила у 14-річного хлопця, щоправда, поранення не важкі: після надання медичної допомоги його відпустили додому. Натомість зловмисника, який стріляв з пневматичної зброї, шукає поліція.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько 19:30 у середу, 5 жовтня. На вулиці Вербовій у Рівному компанії неповнолітніх, які перебували в районі житлового сектору, зробив зауваження перехожий чоловік через гучне спілкування.

Між ним та ще одним чоловіком, який знаходився неподалік і став на захист підлітків, виник конфлікт. Після суперечки перехожий пішов. Через деякий час на тому ж місці пролунали постріли.

«Очевидці вказують, що їх здійснив невідомий, який проходив повз разом із іще одним чоловіком. Діти почали втікати, а згодом з’ясувалось, що одна із куль для пневматичної зброї влучила у 14-річного підлітка», – йдеться у повідомленні.

Після надання невідкладної медичної допомоги його відпустили з лікарні. Наразі стан 14-річного хлопця— задовільний.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство), яка передбачає від трьох до семит років ув'язнення. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини злочину, а також імовірно причетних до злочину осіб. Усіх свідків вже опитали.