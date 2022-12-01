Вдома у чоловіка знайшли револьвер та понад 60 патронів

Рівненська поліція знайшла чоловіка, який підстрелив 14-річного підлітка. Інцидент стався ще 5 жовтня, але про затримання зловмисника стало відомо лише у четвер, 1 грудня. Вдома у чоловіка знайшли револьвер та понад 60 патронів. За стрілянину по підлітках йому загрожує до семи років ув'язнення.

Зазначимо, що інцидент стався ввечері 5 жовтня на вулиці Вербовій у Рівному. Тоді між перехожим та компанією підлітків виник конфлікт через те, що неповнолітні шуміли. Через деякий час чоловік повернувся з травматичною зброєю і здійснив орієнтовно вісім пострілів.

Діти почали втікати, але одна із куль все ж влучила у 14-річного підлітка. Життю хлопця нічого не загрожувало, але для повного обстеження його госпіталізували до лікарні. Відомо, що у нього була незначна рана потилиці.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини у четвер, 1 грудня, особу зловмисника вже встановили. У нього вдома провели обшук, під час якого знайшли зброю.

«Ним виявився 54-річний рівнянин, який мешкає в будинку неподалік скоєного злочину. Під час проведення санкціонованого обшуку в його квартирі поліцейські виявили та вилучили револьвер, 63 придатних до стрільби патрони, зокрема 49 із них за результатами експертизи є бойовими припасами стрілецької вогнепальної зброї, та 14 – патронів Флобера», – йдеться у повідомленні.

Також чоловікові вручили підозру за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство) та ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Йому загрожує до семи років тюрми.