54-річний рівнянин відбувся умовним покаранням за стрілянину по підлітках
Чоловік поранив 14-річного підлітка з травматичної зброї
Мешканець Рівного відбувся умовним покаранням за стрілянину по натовпу підлітків. Конфлікт між чоловіком та неповнолітніми стався восени минулого року через те, що підлітки шуміли. Одна з куль влучила у потилицю 14-річному хлопцеві, щоправда, травми були легкі. За два місяці поліція знайшла стрільця і вручила йому підозру. Чоловікові загрожувало до семи років тюрми, але він уклав угоду про винуватість, тож його звільнили від ув'язнення і призначили лише рік іспитового терміну.
Зазначимо, що інцидент стався ввечері 5 жовтня на вулиці Вербовій у Рівному. Тоді між перехожим та компанією підлітків виник конфлікт через те, що неповнолітні шуміли. Через деякий час чоловік повернувся з травматичною зброєю і здійснив орієнтовно вісім пострілів по натовпу неповнолітніх.
Діти почали втікати, але одна із куль все ж влучила у 14-річного підлітка. Життю хлопця нічого не загрожувало, але для повного обстеження його госпіталізували до лікарні. Відомо, що у нього була незначна рана потилиці.
Поліція одразу почала шукати зловмисника, але про його затримання повідомили лише 1 грудня, майже за два місяці після інциденту. Вдома у 54-річного чоловіка провели обшук, під час якого вилучили револьвер під патрон Флобера та 63 придатних до стрільби патрони.
В квартирі чоловіка поліцейські виявили револьвер, 63 придатних до стрільби патрони, зокрема 49 із них за результатами експертизи є бойовими, та 14 – патронів Флобера
У ході слідства обвинувачений підписав з прокурором угоду, в якій розкаявся, визнав провину та погодився на обумовлене сторонами покарання. Матір потерпілого хлопця проти цього не заперечувала. Суддя Петро Денисюк угоду затвердив. Тож чоловіка визнали винним у порушенні двох статей: ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство) та ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).
Чоловікові призначили три роки ув'язнення, але звільнили від відбування покарання, обмежившись роком іспитового терміну. Револьвер у нього конфіскують для держави, а от патрони постановили знищити. Крім того, обвинувачений має заплатити понад 8 тис. грн за експертизи.