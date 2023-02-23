Вдома у чоловіка знайшли револьвер та понад 60 патронів

Мешканець Рівного відбувся умовним покаранням за стрілянину по натовпу підлітків. Конфлікт між чоловіком та неповнолітніми стався восени минулого року через те, що підлітки шуміли. Одна з куль влучила у потилицю 14-річному хлопцеві, щоправда, травми були легкі. За два місяці поліція знайшла стрільця і вручила йому підозру. Чоловікові загрожувало до семи років тюрми, але він уклав угоду про винуватість, тож його звільнили від ув'язнення і призначили лише рік іспитового терміну.

Зазначимо, що інцидент стався ввечері 5 жовтня на вулиці Вербовій у Рівному. Тоді між перехожим та компанією підлітків виник конфлікт через те, що неповнолітні шуміли. Через деякий час чоловік повернувся з травматичною зброєю і здійснив орієнтовно вісім пострілів по натовпу неповнолітніх.

Діти почали втікати, але одна із куль все ж влучила у 14-річного підлітка. Життю хлопця нічого не загрожувало, але для повного обстеження його госпіталізували до лікарні. Відомо, що у нього була незначна рана потилиці.

Поліція одразу почала шукати зловмисника, але про його затримання повідомили лише 1 грудня, майже за два місяці після інциденту. Вдома у 54-річного чоловіка провели обшук, під час якого вилучили револьвер під патрон Флобера та 63 придатних до стрільби патрони.

В квартирі чоловіка поліцейські виявили револьвер, 63 придатних до стрільби патрони, зокрема 49 із них за результатами експертизи є бойовими, та 14 – патронів Флобера

У ході слідства обвинувачений підписав з прокурором угоду, в якій розкаявся, визнав провину та погодився на обумовлене сторонами покарання. Матір потерпілого хлопця проти цього не заперечувала. Суддя Петро Денисюк угоду затвердив. Тож чоловіка визнали винним у порушенні двох статей: ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство) та ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).

Чоловікові призначили три роки ув'язнення, але звільнили від відбування покарання, обмежившись роком іспитового терміну. Револьвер у нього конфіскують для держави, а от патрони постановили знищити. Крім того, обвинувачений має заплатити понад 8 тис. грн за експертизи.