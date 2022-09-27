Уродженець Луганська Микита Курилко переїхав до Львова на початку повномасштабного вторгнення РФ. Він проживав у квартирі львів'янки, яка погодилась прихистити його на час війни. Курилко вкрав у неї гроші та ювелірні вироби. Коли жінка помітила крадіжку, то Курилко зізнався у скоєному і частково повернув вкрадене. Личаківський районний суд призначив крадію 2 роки умовного терміну.

Першим про цей інцидент повідомило видання Lviv.Media. У судовому вироку вказано, що Микита Курилко переїхав зі сходу України до Львова на початку березня у зв'язку з воєнними діями. Він проживав у квартирі львів'янки, яка погодилась надати йому тимчасовий прихисток, з березня по червень 2022 року.

Проживаючи в квартирі львів'янки, Курилко вкрав у неї 200 доларів, 2000 грн, золоті та срібні прикраси вартістю 14,5 тис. грн.

В судовому засіданні 19 вересня Микита Курилко визнав провину у скоєному. Він розповів, що крадені ювелірні вироби здав у ломбард, а гроші витратив на себе. Коли на початку червня власниця квартири виявила зникнення прикрас, вона викликала поліцію, і він зізнався у вчиненні крадіжки та повідомив, де зберігаються прикраси. Курилко також заявив, що повернув власниці ювелірні прикраси та частково гроші: 50 доларів і 35 євро.

Суддя Личаківського районного суду Сергій Гирич, який розглядав цю справу, визнав Микиту Курилка винним у крадіжці. Спочатку суд призначив йому 5 років ув'язнення, однак звільнив від покарання, встановивши 2 роки іспитового терміну. Протягом цього періоду Курилко має періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.