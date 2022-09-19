Львівський стоматолог вкрав гроші зі скриньки для пожертв у церкві в Золочівському районі. Після затримання він не зміг пояснити, навіщо вдався до злочину. Поки у справі триває слідство, крадію заборонено виходити з дому вночі. А вдень він продовжує працювати в міській лікарні у Львові.

У матеріалах цієї справи вказано, що 8 вересня, близько 16:30 невідомий чоловік зайшов у церкву Благовіщення у селі Підгірці Золочівського району. Настоятель храму у цей момент переглядав записи на камерах відеоспостереженнях і побачив, як невідомий зламав замок на скриньці для пожертв та вкрав звідти гроші. Коли чоловік покинув церкву, священик викликав на місце поліцію.

Крадія затримали о 16:50, майже одразу після вчинення злочину. Під час обшуку у його кишенях знайшли викрутку, крадені гроші, а також три листочки із написами імен «за здоров'я» та два листочки з написами імен з написом «за упокій». Загалом чоловік вкрав 520 грн.

Крадієм виявився, львів'янин, стоматолог «КНП Перша стоматологічна лікарня м. Львова». Під час обрання йому запобіжного заходу в суді чоловік не зміг пояснити мотиву крадіжки і сказав, що не знає, як «як таке з ним могло статись».

Суддя Бродівського районного суду Олена Рахімова призначила стоматологу-крадію нічний домашній арешт на час слідства у цій справі.

Ім'я стоматолога, що обікрав церкву, не розголошують, поки йому не винесли вирок у справі.