У кишенях чоловіка знайшли понад 2 тис. грн, які він викрав зі скриньки пожертв

У Луцьку поліцейські на гарячому затримали чоловіка, який намагався вкрасти пожертви з храму. Виявилось, що напередодні він вийшов з тюрми, де також відбував покарання за крадіжку. Поліцейським він заявив, що «не знає, яким чином опинився у церкві». Наразі його затримали, чоловікові загрожує до восьми років тюрми.

Повідомлення про те, що невідомий чоловік намагається проникнути у церкву, надійшло до поліції Луцька опівночі у четвер, 15 вересня.

Правоохоронці на гарячому затримали зловмисника у приміщенні храму. Ним вияився 36-річний мешканець села Підгайці Луцького району. Під час поверхневої перевірки у нього в кишені виявили гроші, які він викрав зі скриньки пожертвувань. Йдеться про понад 2 тис. грн.

Прес-служба поліції Волині опублікувала відео з місця затримання. «Взагалі не можу зрозуміти, як я тут опинився», – зазначав чоловік поліцейським. Також виявилось, що напередодні він вийшов з тюрми, де відбував покарання за крадіжку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (спроба крадіжки під час воєнного стану). Йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Чоловіка затримали, а гроші наразі вилучили.