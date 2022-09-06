Двоє львів'янок обікрали школярку під час уроку фізкультури
Під час уроку фізкультури дві жінки обікрали ученицю львівської школи. Злодійок з вкраденим мобільним телефоном вдалося затримати по гарячих слідах, повідомила прес-служба поліції у вівторок, 6 вересня.
Інциднент трапився у понеділок, 5 вересня. За даними поліції, крадіжка трапилася у школі на вул. Сяйво. У поліції не розголошують номер закладу, але єдина школа, яка там розташована – це середня школа №67.
Близько 14:00 до поліцейських звернулися двоє вчителів та повідомили, що під час уроку фізкультури в однієї з учениць дві невідомі жінки вкрали мобільний телефон. На відео з камер спостереження зафіксовано як одна з жінок пропхала руху через огороджувальну сітку та вкрала телефон школярки.
Поліцейські почали обстежувати сусідні вулиці. Неподалік школи правоохоронці виявили двох жінок, які помітно нервували. Під час огляду в однієї з них правоохорнці знайшли вкрадений мобільний телефон школярки.
Як виявилося згодом, дитину обікрали 39-річна львів'янка та 44-річна мешканка області, яка вже раніше була засуджена за крадіжку. Слідчі почали розслідувати цю справу.
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