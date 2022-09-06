Дві злодійки (на фото) вкрали в учениці мобільний телефон

Під час уроку фізкультури дві жінки обікрали ученицю львівської школи. Злодійок з вкраденим мобільним телефоном вдалося затримати по гарячих слідах, повідомила прес-служба поліції у вівторок, 6 вересня.

Інциднент трапився у понеділок, 5 вересня. За даними поліції, крадіжка трапилася у школі на вул. Сяйво. У поліції не розголошують номер закладу, але єдина школа, яка там розташована – це середня школа №67.

Близько 14:00 до поліцейських звернулися двоє вчителів та повідомили, що під час уроку фізкультури в однієї з учениць дві невідомі жінки вкрали мобільний телефон. На відео з камер спостереження зафіксовано як одна з жінок пропхала руху через огороджувальну сітку та вкрала телефон школярки.

Поліцейські почали обстежувати сусідні вулиці. Неподалік школи правоохоронці виявили двох жінок, які помітно нервували. Під час огляду в однієї з них правоохорнці знайшли вкрадений мобільний телефон школярки.

Як виявилося згодом, дитину обікрали 39-річна львів'янка та 44-річна мешканка області, яка вже раніше була засуджена за крадіжку. Слідчі почали розслідувати цю справу.