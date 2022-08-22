За крадіжку спортивних кросівок з магазину чернівчанину Денису Постевці присудили п’ять років тюрми з огляду на те, що крадіжка здійснена в умовах воєнного стану. Хоч чоловік повернув крадений товар і попросив вибачення у власниці магазину, суд врахував його попередні проблеми із законом, судимість за дрібне хуліганство і побутові крадіжки та призначив реальний термін у п’ять років ув’язнення.

Як зазначається у вироку Першотравневого районного суду Чернівців, 2 травня 2022 року Денис Постевка взяв із прилавка чоловічі кросівки «SupoRun», які коштували 825 гривень. Чоловік не розплатився, пройшов повз касу та вийшов з магазину, однак його затримав адміністратор.

У суді обвинувачений визнав свою вину повністю, щиро розкаявся, просив суд суворо його не карати. Власниця магазину на судове засідання не прийшла, подала письмову заяву, в якій зазначила, що Денис Постевка відшкодував магазину матеріальну шкоду, ніяких претензій вона до обвинуваченого не має і просить не карати його суворо.

Суддя Першотравневого райсуду Чернівців Наталія Піхало розцінила каяття, вибачення, компенсацію шкоди магазину як обставини, які пом’якшують покарання, однак звернула увагу на те, що обвинувачений ніде не працює, раніше був засуджений за крадіжку та вчинив новий злочин у період непогашеної судимості.

Відтак, Дениса Постевку визнали винним за ч. 4 ст. 15, ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена повторно) та призначили йому п’ять років позбавлення волі. Термін ув’язнення обвинуваченому рахуватимуть з моменту затримання – із травня 2022 року. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.