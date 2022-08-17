36-річний львів'янин зізнався у крадіжці грошей

Львівські поліцейські затримали 36-річного львів’янина, підозрюваного у крадіжці 27 тис. грн з магазину в Луцьку. Після крадіжки чоловік втік на автомобілі до Львова.

У середу, 17 серпня, в патрульній поліції Львівщини розповіли, що кілька днів тому в одному з магазинів Луцька злодій викрав 27 тис. грн і втік. Працівники кримінальної поліції Волині швидко встановили автомобіль, на якому втікав ймовірний злодій, його зовнішність та інші особливі прикмети та передали орієнтування на нього своїм львівським колегам.

Автомобіль злодія зупинили у Львові

У результаті автомобіль Mercedes-Benz S500 зупинили на перехресті вул. Коперника-Степана Бандери у Львові. 36-річний водій спочатку заперечував свою причетність до крадіжки, а згодом таки зізнався у скоєному.

Затриманий львів’янин вже раніше судимий за крадіжки та грабежі. Його передали поліцейським з Луцька. Автомобіль вилучили. Чоловікові загрожує від п’яти до восьми років тюрми за крадіжку, вчинену у великих розмірах в умовах воєнного стану.