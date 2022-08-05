29-річний львів'янин зайшов до квартири, яку здавав в оренду і обікрав свого квартиранта

29-річний мешканець Львова обікрав на значну суму грошей чоловіка, якому здавав власну квартиру в оренду. Поліція затримала злодія за гарячими слідами у четвер, 4 серпня.

Як повідомляє прес-служба поліції, близько 13:00 на вул. Городоцькій до екіпажу поліції підбіг чоловік і повідомив, що його обікрали. За словами потерпілого, з квартири, яку він орендує неподалік зникли 9000 доларів, 1700 євро та 20 000 злотих.

«Поліцейські за кілька хвилин побачили неподалік підозрілого чоловіка. Під час поверхневого огляду в нього було виявлено викрадені гроші», – йдеться у повідомленні поліції.

Виявилося, що обікрав чоловіка його орендодавець. Злочинець зайшов до квартири, відчинивши двері своїм ключем, і виніс звідти валюту на суму більше півмільйона гривень.

Поліція затримала 29-річного львів'янина. За вчинену ним крадіжку чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. До слова, в умовах воєнного стану судом передбачені максимальні покарання за крадіжки, грабежі, розбої, вимагання та мародерство.