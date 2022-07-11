Двоє чоловіків перебували у розшуку за вчинені ними крадіжки

Впродовж доби у Львові патрульні затримали двох злодіїв, які перебували у розшуку. Один із затриманих приїхав до Львова із Запорізької області, інший з Полтави, повідомила прес-служба поліції у понеділок, 11 липня.

Один іх затриманих злодіїв – 36-річний мешканець Запорізької області. Патрульні помітили злочинця на дитячому майданчику на площі Різні. Чоловік побачивши патрульних, почав помітно нервувати та оглядатися. Патрульні вирішили перевірити його документи і виявилося, що цього чоловіка розшукують за вчинену групою осіб крадіжку та шахрайство.

Ще одного злодія, якого розшукує поліція, патрульні виявили ️на площі Двірцевій. Патрулюючи територією, поліцейські помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки документів, виявилося, що 47-річний мешканець Полтави перебуває у розшуку. Суд виніс ухвалу про його затримання ще на початку червня цього року.

Двох злодіїв інспектори відвези у відділок поліції.