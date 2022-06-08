У середу, 8 червня, на одному із блокпостів на Львівщині патрульні затримали мешканця Донецької області, який майже дев’ять років переховувався від поліції та був оголошений в розшук.

Як повідомляє патрульна поліція Львівщини, приблизно об 11:00 на одному із блокпостів патрульні зупинили для перевірки автомобіль Mercedes-Benz E 200. Під час спілкування один із пасажирів помітно нервував.

Поліцейським вдалося встановити його особу. Ним виявився 28-річний мешканець Донеччини. Чоловік перебуває в розшуку від вересня 2013 року. Він переховується від органів досудового розслідування за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Донеччанина доставили у відділок поліції.