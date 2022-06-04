Чоловіки були в розшуку за крадіжки, їх доставили у відділ поліції

У ніч на суботу, 4 червня, львівські поліцейські затримали двох чоловіків, які перебували у розшуку за вчинення крадіжок. Про це повідомила патрульна поліція Львівщини.

Близько опівночі, патрулюючи на вулиці Залізничній, патрульні зупинили підозрілого чоловіка. Під час перевірки інформації в базі даних, виявилося, що 49-річний киянин перебуває в розшуку за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Також на вулиці Зеленій о 02:30 поліцейські отримали орієнтування про підозрілого чоловіка. Вже невдовзі вони виявили 20-річного хлопця, який помітно нервував. З‘ясувалося, що мешканець Донеччини переховується від суду у справі за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникнення у житло, інше приміщення чи сховище) ККУ.

Обох чоловіків доставили у відділ поліції.