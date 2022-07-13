Вдома у 34-річного крадія поліція знайшла 44 тис. доларів

Поліція затримала 34-річного мешканця Рівного, який протягом місяця обкрадав помешкання містян. Чоловік привласнював передусім гроші, а також годинники, ювелірні прикраси та навіть шуби. Загалом він завдав людям збитків на 2,6 млн грн. Відомо, що він працював не один: у нього було як мінімум четверо спільників, серед яких і цивільна дружина. Чоловіка затримали, суд дозволив йому вийти під заставу 148 тис. грн.

Про затримання крадія стало відомо у середу, 13 липня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. За версією слідства, вночі 10 червня зловмисник проник у квартиру через вікно та викрав 4,5 тис. доларів і 8 тис. грн.

Наразі слідству відомо ще про три епізоди. 17 червня 41-річний мешканець Рівного повідомив, що із його будинку, двері якого були відчинені, невідомий вкрав 3 тис. грн, 500 доларів та 300 євро. 9 липня до поліції звернувся 56-річний мешканець Рівного, що із його будинку хтось вкрав 67, 5 тис. доларів. Зловмисник зняв із відкритого на провітрювання вікна москітну сітку та проник до житла.

Встановлено, що зловмиснику допомагали його друзі 35-ти, 29-ти та 24-х років, а також 29-річна цивільна дружина. Наразі відомо про завдані потерпілим збитки на суму 2,6 млн грн.

«На підставі ухвали суду за місцем проживання зловмисника та його ймовірних спільників проведено санкціоновані обшуки. Серед вилученого: 44 тис. доларів, 365 євро, 18 хутряних виробів, 11 банківських карток, мобільні телефони, годинники, ювелірні прикраси та інші речі, які можуть стати суттєвими доказами у кримінальному провадженні», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у помешканні жінки знайшли 30 патронів калібру 5,45, шість патронів калібру 9 мм, чотири патрони до травматичної зброї та телескопічну палку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ(крадіжка). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років тюрми. У вівторок, 12 липня, суддя Рівненського міського суду обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави — 148 тис. гривень.

Поліцейські перевіряють 34-річного рівнянина на причетність до інших аналогічних злочинів. Також тривають слідчі дії відносно його знайомих.

Відомо, що зловмисник уже потрапляв у поле зору поліцейських за контрабанду наркотиків та крадіжку із проникненням у житло.