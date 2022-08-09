За скоєне мешканкам Волині загрожує до восьми років ув'язнення

Поліція затримала трьох мешканок Волинської області, які, перебуваючи на Прикарпатті, обікрали будинок місцевого пенсіонера. Жінки зайшли до хати, в якій був лише прикутий до ліжка чоловік, та викрали з будинку 8 тис. доларів, 20 тис. злотих і золоті прикраси. Зловмисниць поліція затримала за кілька годин після злочину, вже на території Львівщини. Усі троє наразі перебувають під арештом. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Як у вівторок, 9 серпня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про крадіжку з будинку поліцейські отримали від 63-річної мешканки Калуського району. На місці правоохоронці встановили, що до будинку, в якому перебував лежачий пенсіонер, зайшли невідомі жінки.

«У розмові із чоловіком зловмисниці дізнались, що на території господарства більше нікого немає. Чим вони і скористались. З оселі правопорушниці викрали гроші, золоті вироби, банківську карту, а опісля втекли на автомобілі», – йдеться у повідомленні.

За кілька годин поліція затримала трьох зловмисниць на території Львівської області. Виявилося, що це мешканки Волині віком 56, 58 та 38 років. Двоє із затриманих вже раніше були судимі за крадіжки. В автомобілі жінок правоохоронці виявили 8 тис. доларів, 20 тис. злотих та золоті прикраси, які були викрадені з будинку на Івано-Франківщині.

Поліцейські повідомили трьом жінкам про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі затримані перебувають у СІЗО, за скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.