Три жінки обікрали будинок хворого пенсіонера на Прикарпатті
Зловмисниці скористалися тим, що вдома нікого, окрім лежачого чоловіка, не було
Поліція затримала трьох мешканок Волинської області, які, перебуваючи на Прикарпатті, обікрали будинок місцевого пенсіонера. Жінки зайшли до хати, в якій був лише прикутий до ліжка чоловік, та викрали з будинку 8 тис. доларів, 20 тис. злотих і золоті прикраси. Зловмисниць поліція затримала за кілька годин після злочину, вже на території Львівщини. Усі троє наразі перебувають під арештом. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення.
Як у вівторок, 9 серпня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про крадіжку з будинку поліцейські отримали від 63-річної мешканки Калуського району. На місці правоохоронці встановили, що до будинку, в якому перебував лежачий пенсіонер, зайшли невідомі жінки.
«У розмові із чоловіком зловмисниці дізнались, що на території господарства більше нікого немає. Чим вони і скористались. З оселі правопорушниці викрали гроші, золоті вироби, банківську карту, а опісля втекли на автомобілі», – йдеться у повідомленні.
За кілька годин поліція затримала трьох зловмисниць на території Львівської області. Виявилося, що це мешканки Волині віком 56, 58 та 38 років. Двоє із затриманих вже раніше були судимі за крадіжки. В автомобілі жінок правоохоронці виявили 8 тис. доларів, 20 тис. злотих та золоті прикраси, які були викрадені з будинку на Івано-Франківщині.
Поліцейські повідомили трьом жінкам про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі затримані перебувають у СІЗО, за скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.