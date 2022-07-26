На Тернопільщині 23-річний чоловік викрав рейсову маршрутку щоб дістатись додому. Крадій зайшов до салону, коли водій відпочивав на задньому сидінні. Скориставшись тим, що ключі були у замку запалювання, чоловік сів за кермо. Всього він проїхав декілька кілометрів, тоді вийшов з мікроавтобуса і зник. Щодо цього інциденту водій звернувся у поліцію.

Про випадок стало відомо у вівторок, 26 липня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. До співробітників Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення від водія мікроавтобуса, який зазначив, що невідомий чоловік викрав у нього автомобіль марки Mercedes-Benz Sprinter.

Зі слів потерпілого, він відпочивав на задньому сидінні буса перед черговим рейсом. Всередину салону зайшов невідомий чоловік та сів за кермо. Зловмисник скористався тим, що ключі були в замку запалювання. Водій намагався зупинити незнайомця, проте він на його прохання не реагував.

Проїхавши декілька кілометрів, зловмисник зупинив бус і пішов у невідомому напрямку.

«Поліцейські встановили причетну до крадіжки мікроавтобуса особу. Ним виявився 23-річний житель Борщівської громади. За попередньою інформацією, чоловік повернувся з заробітків з Польщі і не мав чим добратися додому», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає як мінімум обмеження волі на строк від трьох до п’яти років.