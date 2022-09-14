Працівниця моргу у Покровському районі вкрала банківські картки у двох загиблих військових. Про це повідомили у поліції Донецької області.

«До поліції надійшло повідомлення від мешканки Чернівецької області про крадіжку коштів її загиблого чоловіка-військовослужбовця. Дружина дізналася про смерть коханого вранці 5 вересня, але пізніше отримала повідомлення про розрахунки з його банківської картки», – йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські оперативно встановили особу, яка може бути причетна до злочину. Нею виявилась 41-річна працівниця одного з моргів Покровського району.

«Під час огляду тіла співробітниця установи виявила банківську карту та вирішила нею скористатися», – розповіли у поліції.

Жінка встигла походити по крамницях та витратити 5 тис. грн, після чого викинула картку.

Також поліція встановила, що жінка причетна до ще одного аналогічного злочину. Цього разу вона використала 4 тис. грн.

За скоєне жінці загрожує до 8 років тюрми.