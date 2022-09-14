Працівниця моргу на Донеччині обкрадала загиблих військових
Жінка використала банківські картки як мінімум двох загиблих на загальну суму 9 тис. грн
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Працівниця моргу у Покровському районі вкрала банківські картки у двох загиблих військових. Про це повідомили у поліції Донецької області.
«До поліції надійшло повідомлення від мешканки Чернівецької області про крадіжку коштів її загиблого чоловіка-військовослужбовця. Дружина дізналася про смерть коханого вранці 5 вересня, але пізніше отримала повідомлення про розрахунки з його банківської картки», – йдеться у повідомленні поліції.
Поліцейські оперативно встановили особу, яка може бути причетна до злочину. Нею виявилась 41-річна працівниця одного з моргів Покровського району.
«Під час огляду тіла співробітниця установи виявила банківську карту та вирішила нею скористатися», – розповіли у поліції.
Жінка встигла походити по крамницях та витратити 5 тис. грн, після чого викинула картку.
Також поліція встановила, що жінка причетна до ще одного аналогічного злочину. Цього разу вона використала 4 тис. грн.
За скоєне жінці загрожує до 8 років тюрми.