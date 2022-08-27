За крадіжку квітів з могил військових чоловіку та жінці загрожує до семи років тюрми

Поліція затримала 34-річного чоловіка та 35-річну жінку, які крали квіти з могил на військовому цвинтарі у Мукачеві та продавали на ринку. Обоє зізналися у крадіжках з кладовища та пообіцяли більше такого не робити. За скоєне їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, двох мешканців Мукачева через крадіжки квітів із кладовища затримали у п'ятницю, 26 серпня. «Крадіями виявилися чоловік і жінка віком 34 та 35 років, які перебувають в цивільному шлюбі. Зловмисники вчиняли крадіжки зранку. Квіти вони викрадали з могил Алеї Слави Героїв, де поховані військовослужбовці», — йдеться у повідомленні.

У прес-службі уточнюють, що чоловік та жінка з крадених квітів формували нові букети, які продавали на ринку та у закладах відпочинку. Поліція зафіксувала причетність мукачівців до щонайменше чотирьох таких випадків.

«Викрадали квіти з кладовища, з частини, де похоронені воєнні. Вибираю квіти у воєнних, які є свіжі, приношу додому, переробляю, а потім продаю їх на базарі у себе. Пробачте, я більше так не буду, розумію свою вину», — зазначила 35-річна мешканка Мукачево на відеозаписі, оприлюдненому поліцією.

«Ходив на кладовище за квітами з дівчиною. Ми збирали квіти, приходили додому, переробляли ці квіти і на ринку продавали. Вибачаюсь перед рідними загиблих. Більше такого робити не буду», — сказав поліції 34-річний чоловік.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 ККУ (наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб).За крадіжки квітів із могил військових чоловіку та жінці загрожує до семи років ув'язнення.