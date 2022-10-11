34-річний мешканець Донецька перебуває у розшуку за вчинення крадіжки.

У ніч на вівторок, 11 жовтня, львівські патрульні затримали порушника комендантської години. Як виявилось 34-річний мешканець Донецька перебуває у розшуку за вчинення крадіжки.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини, близько опівночі патрульні помітили підозрілого чоловіка на вулиці Сяйво, який порушував комендантську годину. Під час перевірки документів, згідно з базами даних, патрульні встановили, що 34-річний чоловік перебуває у розшуку Запорізьким районним управління поліції.

Причина розшуку мешканця Донецька — ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) ККУ. Інспектори доставили чоловіка у відділок поліції.