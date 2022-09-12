Водій скутера заїхав у пішохідну зону

Львівські патрульні виявили чоловіка, який перебував у розшуку за кримінальний злочин. Його особу вдалося встановити під час перевірки документів через порушення правил дорожного руху.

Інспектори помітили водія скутера, який їхав у пішохідній зоні на вулиці Галицькій.

«Сьогодні, о пів на першу дня, львівські велопатрульні помітили транспортний засіб Yamaha Jog, водій якого їхав у пішохідній зоні. Охоронці порядку зупинили скутер. У кермувальника не було посвідчення водія», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Під час встановлення особи виявилося, що це 19-річний мешканець Миколаївської області, який перебуває у розшуку від липня у справі за ч.1 ст. 185 ККУ (крадіжка).

Від липня 2022 року миколаївець перебував у розшуку поліції

Затриманого доставили до відділку поліції. За відсутність документів на нього винесли постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом).