Суму штрафу для порушників визначить суд, а таксистом займатиметься поліція

Чернівецькі прикордонники затримали двох військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися втекти закордон за допомогою таксистів. Один із водіїв підвозив ухилянтів до визначеної точки поблизу кордону, далі їх мав забрати і перевезти до кордону з Молдовою інший таксист. На затриманих чоловіків склали адмінпротоколи про спробу перетину кордону. Таксистом, який перевозив ухилянтів, займатиметься поліція.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, інцидент стався у четвер, 26 січня, в Дністровському районі на Буковині. Прикордонний наряд відділу «Кельменці» зупинив для перевірки автомобіль служби таксі.

«В автомобілі ВАЗ прикордонники виявили двох чоловіків, які намагались приховано оминути контрольний пост та уникнути перевірки. Затримані мешканці Полтавської та Тернопільської областей зізналися, що пізніше їх мав забрати інший водій таксі та допомогти незаконно перетнути українсько-молдовський кордон за певну винагороду», – йдеться у повідомленні.

У прикордонній службі уточнюють, що на мешканців Полтавщини і Тернопільщини склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону України). Суму штрафу для них визначатиме суд. Дані про водія таксі прикордонники передали в поліцію. Дії таксиста кваліфікують за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон).

За даними Держприкордонслужби, загалом за минулу добу в Чернівецькій області затримали 12 військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Порушниками виявилися мешканці Сумської, Одеської, Житомирської, Полтавської, Тернопільської та Чернівецької областей.